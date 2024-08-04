نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تتفقد المنطقة الترفيهية الشاطئية بمهرجان العلمين الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال جولتها التفقدية لأنشطة مهرجان العلمين الجديدة لعام 2024، على تفقد المنطقة الترفيهية والإطلاع على الأنشطة المقامة بالمهرجان.

واستمعت الدكتورة مايا مرسي لعرض توضيحي قدمه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن الخدمات والأنشطة الخاصة بالأشخاص ذوي الهمم داخل المنطقة الترفيهية الشاطئية.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ملاعب كرة القدم والسلة والبادل وغرفة المنتجات الرياضية المصرية وملاعب الكرة الطائرة، مشيدة بالخدمات المقدمة داخل المنطقة الترفيهية الشاطئية بمهرجان العلمين الجديدة.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء عدد من الطلاب ذوي الهمم المتواجدين في المنطقة الترفيهية الشاطئية بمهرجان العلمين الجديدة والاستماع إلى طلباتهم والرد على استفساراتهم والأسئلة الموجهة من الطلاب.

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