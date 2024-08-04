دار الإفتاء: الثلاثاء أول أيام شهر صفر لعام 1446 هجريا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 10:29 مساءً - استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ صفر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وست وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق الرابع من شهر أغسطس لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر صفر لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الثلاثاء الموافق السادس من شهر أغسطس لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر صفر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري ، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.