نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تكشف مفاجآت بشأن حالة الطقس خلال الساعات الأخيرة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس لليوم الإثنين 5 أغسطس 2024، حيث تتزايد درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية لتسود أجواء شديدة الحرارة ورطبة على معظم المناطق، مع طقس حار ورطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة ورطب ليلًا في أغلب الأنحاء.
تفاصيل حالة الطقس اليوم
الطقس نهارًا:
- يسود طقس شديد الحرارة ورطب على أغلب الأنحاء.
- درجات الحرارة تتجاوز المعدلات الطبيعية، مع وجود حرارة شديدة على معظم المناطق، خاصة في مناطق الداخل.
- على السواحل الشمالية، سيكون الطقس حارًا ورطبًا.
الطقس ليلًا:
- يسود طقس مائل للحرارة ورطب على أغلب الأنحاء.
تحذيرات الأرصاد
شبورة مائية:
- من المتوقع انتشار شبورة مائية خفيفة من الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 8 صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خصوصًا في مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
نشاط الرياح:
- رصدت خرائط الطقس نشاطًا معتدلًا في حركة الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
الأمطار والسيول:
- تستمر فرص الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة، التي قد تكون رعدية أحيانًا، وتصل إلى حد السيول في بعض المناطق مثل حلايب، شلاتين، رأس بناس، مرسى علم، أبو سمبل، أسوان، الوادي الجديد، والأقصر.
- يصاحب هذه الأمطار نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من أبو سمبل، حلايب، وشلاتين.
حالة البحرين
البحر المتوسط:
- حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع أمواج يتراوح من 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالي غربي.
البحر الأحمر:
- حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع أمواج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح من شمالي غربي إلى جنوبي غربي.
درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة العظمى والمحسوسة نهارًا:
- القاهرة: 36° العظمى، 38° المحسوسة
- 6 أكتوبر: 37° العظمى، 39° المحسوسة
- بنها: 36° العظمى، 38° المحسوسة
- دمنهور: 35° العظمى، 37° المحسوسة
- وادي النطرون: 35° العظمى، 37° المحسوسة
- كفر الشيخ: 34° العظمى، 36° المحسوسة
- المنصورة: 34° العظمى، 36° المحسوسة
- الزقازيق: 35° العظمى، 37° المحسوسة
- شبين الكوم: 34° العظمى، 37° المحسوسة
- طنطا: 33° العظمى، 36° المحسوسة
- دمياط: 32° العظمى، 35° المحسوسة
- بورسعيد: 32° العظمى، 35° المحسوسة
- الإسماعيلية: 37° العظمى، 39° المحسوسة
- السويس: 36° العظمى، 39° المحسوسة
- العريش: 35° العظمى، 38° المحسوسة
- رفح: 34° العظمى، 37° المحسوسة
- رأس سدر: 39° العظمى، 41° المحسوسة
- نخل: 37° العظمى، 39° المحسوسة
- كاترين: 31° العظمى، 33° المحسوسة
- الطور: 39° العظمى، 41° المحسوسة
- طابا: 37° العظمى، 39° المحسوسة
- شرم الشيخ: 40° العظمى، 43° المحسوسة
- الإسكندرية: 33° العظمى، 36° المحسوسة
- العلمين: 32° العظمى، 35° المحسوسة
- مطروح: 31° العظمى، 34° المحسوسة
- السلوم: 33° العظمى، 36° المحسوسة
- سيوة: 38° العظمى، 40° المحسوسة
- رأس غارب: 41° العظمى، 43° المحسوسة
- الغردقة: 42° العظمى، 44° المحسوسة
- سفاجا: 40° العظمى، 43° المحسوسة
- مرسى علم: 39° العظمى، 42° المحسوسة
- شلاتين: 38° العظمى، 41° المحسوسة
- حلايب: 34° العظمى، 37° المحسوسة
- أبو رماد: 36° العظمى، 39° المحسوسة
- رأس حدربة: 35° العظمى، 38° المحسوسة
- الفيوم: 38° العظمى، 40° المحسوسة
- بني سويف: 38° العظمى، 40° المحسوسة
- المنيا: 39° العظمى، 41° المحسوسة
- أسيوط: 40° العظمى، 42° المحسوسة
- سوهاج: 41° العظمى، 42° المحسوسة
- قنا: 42° العظمى، 43° المحسوسة
- الأقصر: 43° العظمى، 44° المحسوسة
- أسوان: 43° العظمى، 44° المحسوسة
- الوادي الجديد: 42° العظمى، 43° المحسوسة
- أبو سمبل: 40° العظمى، 41° المحسوسة