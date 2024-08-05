نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس موقع الوزارة.. لينك للحصول على النتائج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - نتيجة الثانوية العامة 2024، يترقب أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة غد الثلاثاء، بعد اعتمادها من قبل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة 2024 في مصر

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة إجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024

وتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.

خطوات الاستعلام عن نتائج إمتحانات الثانوية العامة

وفي ضوء الخدمات التي تقدمها فيتو لطلاب الثانوية العامة ننشر لكم إجراءات الاستعلام عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الدخول إلى الرابط المخصص

الرابط المباشر: [من هنــــا] بمجرد الضغط على هذا الرابط، سيتم توجيهك مباشرة إلى صفحة موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

الخطوة الثانية: اختيار أيقونة نتائج الامتحانات

من أجل الحصول على نتيجة الثانوية العامة.

الخطوة الثالثة: كتابة رقم الجلوس

في الصفحة التي ستظهر لك، ستجد خانة مخصصة لإدخال "رقم الجلوس"، قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك بدقة في هذه الخانة.

الخطوة الرابعة: اضغط على الاستعلام عن النتائج

بعد التأكد من صحة رقم الجلوس، اضغط على زر "عرض النتيجة" أو أي عبارة مشابهة.

الخطوة الخامسة: تظهر نتيجة الثانوية العامة بعد الإعلان عنها رسميًا

ستظهر لك نتيجة الثانوية العامة مباشرة على الشاشة، ويمكنك طباعتها أو حفظها.

نتيجة الثانوية العامة 2024

وفور إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، تداول عدد كبير من أولياء الأمور منشورا يفيد بتسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر تطبيق التليجرام.

تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024

ومن جانبه، كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله بشأن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر التليجرام.

ونفي مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر تطبيق التليجرام.