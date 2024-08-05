نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يستقبل المنسق الوطني لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والدكتورة نرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ.

وخلال اللقاء أشاد محافظ الجيزة بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية والنجاح الكبير الذي حققته خلال الدورتين الأولى والثانية والتي ساهمت في تقديم حلول للعديد من المشكلات البيئية وخلق الأفكار الإبداعية من شباب المحافظة ودمج المجتمع المحلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واكد محافظ الجيزة علي تقديم الدعم اللازم للدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتنفيذ رؤية مصر 2030، وخاصة البنود المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتحسين جودة حياة المواطنين وسعيًا لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

واكد النجار إنه سيتم تنظيم ندوات توعية للأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتكثيف التسجيل فى المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين والجامعات المصرية.

وخلال اللقاء تم استعراض عددًا من المشروعات الناجحة بالمحافظة وعلي رأسها مشروع Rabbit mobility الفائز بالمبادرة الأولي بمحافظة الجيزة والذي تأهل إلى cop27 واستخدام وزارة النقل له ومساهمته في حل العديد من المشكلات بمنطقة الجيزة وايضا مشروع توسعات محطة ضواغط دهشور الفائز بالمبادرة الثانية والمتأهل إلى cop 28 بالإضافة إلى طرح العديد من الافكار المتعلقة بعملية إدارة المخلفات بمنطقة أكتوبر بشكل مبدئي لتكون احدي المدن النظيفة الخضراء.

وقد أوضح محافظ الجيزة إنه سيتم عقد عددًا من اللقاءات مع المجموعات التي حققت نجاحًا في المراحل السابقة من المبادرة في ملف إدارة المخلفات الصلبة والعضوية وذلك لدعم سبل التعاون في ذلك الملف الهام.

ومن جانبه أوضح السفير هشام بدر ان إدارة المبادرة الوطنية تحرص بالتعاون مع المحافظة علي رفع الوعي بالتغيرات المناخية وتشجيع المواطنين للتقدم بمشروعات خضراء ذكية لدعم جهود الدولة لنشر وتطوير ثقافة الابتكار .

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