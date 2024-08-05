على هامش مؤتمر مكة المكرمة .. وزير الأوقاف يستقبل الأمين العام لهيئة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 12:31 مساءً - وزير الأوقاف : الروابط العلمية بين مصر وموريتانيا قديمة وراسخة .. وستزداد عمقًا بيننا في قادم الأيام

وزير الأوقاف : نحن في الأزهر نعلم أن أهل شنقيط (موريتانيا) لهم قدم راسخ في علوم الشريعة .. ولهم في قلوبنا مكانة عزيزة

الأمين العام لهيئة العلماء بدولة موريتانيا : مدارس علوم الشريعة في العالم الإسلامي بنات الجامع الأزهر ومتفرعة منه

استقبل معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف - بمقر إقامته بمكة المكرمة - الشيخ ولد صالح الأمين العام لهيئة العلماء بدولة موريتانيا ، وجاء هذا الاستقبال واللقاء على هامش أعمال المؤتمر الدولي التاسع لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية الذي تنظمه وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - والذي يعقد في مكة المكرمة خلال الفترة من 28 محرم إلى 1 صفر لعام 1446هـ بعنوان: (دور وزارات الشئون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال).

حضر اللقاء فضيلة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف للمتابعة والكاتب الصحفي محمود الجلاد معاون وزير الأوقاف للإعلام.

ورحب الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بالشيخ ولد صالح الأمين العام لهيئة العلماء بدولة موريتانيا، مشيدًا بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي بدولة موريتانيا، مؤكدًا على فتح قنوات التواصل الدائم مع أشقائنا في موريتانيا.

وأضاف وزير الأوقاف خلال اللقاء أن أهل شنقيط لهم تبحر في سائر علوم الشريعة، ولهم في قلوبنا مكانة رفيعة وحب كبير، مؤكدًا دعوتهم لزيارة بلدهم الثاني مصر.

وأشاد وزير الأوقاف بالعلاقة المتميزة التي ربطت الرئيس جمال عبد الناصر بأخيه الرئيس المختار ولد داداه رئيس موريتانيا الأسبق، وزيارة الإمام الأكبر إلى العاصمة نواكشوط عاصمة موريتانيا سنة ٢٠١٨م، وصولا إلى استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأخيه السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا في يونيو من العام الماضي ٢٠٢٣م.

وأن كل هذه الروابط كاشفة عن عمق العلاقة بين البلدين، وأننا سوف نمضي إلى مزيد من البناء عليها.

وأعرب الأمين العام لهيئة العلماء بدولة موريتانيا عن اعتزاز أبناء موريتانيا بمصر وأزهرها الشريف وعلمائها وتاريخها المشرف في خدمة الإسلام والمسلمين.

وفي ختام اللقاء أهدى معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري إلى سماحة الشيخ ولد صالح الأمين العام لهيئة العلماء بدولة موريتانيا نسخة من مصحف مسجد مصر وهو المصحف الذي وجه بطباعته سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عند افتتاح مسجد مصر الكبير ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولمصحف مصر عدد من الطبعات بمقاسات مختلفة الكبير والوسط والصغير، وقد تم طباعة مصحف مصر على نسخة الشمرلي مختوم الآيات بالرسم العثماني برواية حفص عن عاصم، بخط محمد سعد إبراهيم الشهير بحداد.