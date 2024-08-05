نائب وزير الصحة يتفقد مركز طبي التجمع الخامس ويوصي بصرف مكافأة لـ"مثقفة صحية"

تفقد الدكتور محمد الطيب نائب، وزير الصحة والسكان، مركز طبي «التجمع الخامس»، في جولة مفاجئة، ضمن سلسلة من الجولات الميدانية، التي تأتي تنفيذا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان لنواب الوزير بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة لسير العمل بالمنظومة الصحية، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير، حرص على تفقد قسم الاستقبال، وعيادات الأسنان، والباطنة، وسكن الأطباء، بالإضافة إلى تفقد غرفة فتح الملفات، والاطلاع على إجراءات التعقيم، موصياً بضرورة تواجد إحدى الممرضات داخل غرفة التعقيم.

وأشار «عبدالغفار» أن نائب الوزير تفقد مكتب التطعيمات، لمتابعة منظومة ميكنة التطعيمات، كما حرص على الاطلاع على المنظومة الجديدة لميكنة المواليد والوفيات، بالإضافة إلى تفقد قسم الصيدلية لمتابعة ميكنة منظومة صرف الألبان، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الدوائية.

وقال إن الدكتور محمد الطيب، طالب بصرف مكافأة مالية لـ«مثقفة صحية»، نظير أدائها المتميز في توعية المواطنين بخدمات حملة «100 يوم صحة» وخدمات المبادرات الرئاسية، وتوعيتهم بأهمية الكشف المبكر للأمراض المزمنة، وكذلك التوعية بمبادرة الأورام السرطانية.

ونوه «عبدالغفار» أن نائب الوزير حرص على متابعة خدمات مبادرة السيد رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج التي تقدم داخل المركز، واستمع لآراء واقتراحات المواطنين، حيث أشادوا بمستوى الخدمة المقدمة، والوقت الزمني للحصول على الخدمة.