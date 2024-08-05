تفاصيل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024: موعد ومؤتمر صحفي

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، سيقوم باعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 مساء اليوم الإثنين.

وستشمل النتيجة النسبة العامة للنجاح، بينما ستُفصَح جميع التفاصيل المتعلقة بنسب النجاح وشرائح المجاميع في مؤتمر صحفي يُعقد غدًا الثلاثاء.

تفاصيل المؤتمر الصحفي

المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 سيُعقد يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

خلال المؤتمر، سيعلن وزير التربية والتعليم عن كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، بما في ذلك أسماء الأوائل في الشعبتين العلمية والأدبية.

إجراءات إعلان النتائج

شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أوضح أن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي بعد استكمال جميع إجراءات التصحيح وتدقيق النتائج وتطبيق درجات الرأفة.

سيتم أيضًا خلال المؤتمر الصحفي تقديم تفاصيل عن أوائل الثانوية العامة وإبراز مجهودات الطلاب المتفوقين.

كيفية الاستعلام عن النتيجة

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم باستخدام رقم الجلوس.

سيتم تحديث الموقع فور إعلان النتائج الرسمية. لمزيد من التفاصيل حول كيفية الاستعلام، يمكن متابعة الأخبار على موقع الوزارة الرسمي.

تُعد نتائج الثانوية العامة 2024 من الأحداث الهامة التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، حيث تساهم في تحديد مسارات الطلاب الأكاديمية المستقبلية.