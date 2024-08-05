عاجل - إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم غدا

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أحمد جودة - القاهرة - إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم غدا.. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة 2024، غدا الثلاثاء، حيث يتيح الموقع الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2024، للطلاب الاستعلام عن النتيجة، إضافة إلى موقع نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس عبر بوابة دوت الخليج

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم غدا.. ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم غدا.. وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2024 على موقع دوت الخليج

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم غدا.. وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.