نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر بالتعليم تكشف تفاصيل قائمة أوائل الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأت كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة بالقطاعات الرئيسيه الأربعة القاهرة والمنصورة والإسكندرية وأسيوط، منذ الساعات الأولى بصباح اليوم في تجهيز قائمة الطلاب الأوائل بالشعب الثلاثة والطلاب المكفوفين وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وقالت مصادر خاصة بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن هناك منافسة شرسه بين الطلاب في قوائم الشرف مما ادي إلى وجود أسماء مكررة في الترتيب، مما سيدفع إلي زيادة عدد الطلاب بقائمة الأوائل.

وأشارت المصادر، إلى أن المحافظات الاكثر عددا في قائمة أوائل الثانوية القاهرة وسوهاج، لطلاب شعبة أدبي، والمنصورة وأسيوط وقنا لطلاب الشعبة العلمية.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة ظهر غدا في مؤتمر صحفي بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف وعدد من القيادات التعليمية بالوزارة، بالمدينة التعليمية بمدينة ٦ أكتوبر.

نتيجة الثانوية العامة 2024

وفي ذات السياق، قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.



واعلنت وزارة التربية والتعليم مؤشرات النجاح في عدد من المواد:

- نسبة النجاح فى مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 وصلت لأكثر من 92%، ونسبة النجاح فى مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.

- ونسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%، ونسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜، ونسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%، ونسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%

ـ نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت ٩١٪، ونسبة النجاح في مادة علم النفس والاجتماع تخطط ٩٢٪؜