مهرجان العلمين الجديدة يروج لحفل عمرو دياب بأغنية «الطعامة».. 9 أغسطس في «يو أرينا»

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 02:26 مساءً - روجت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» لحفل الفنان عمرو دياب، الذي يُقام يوم 9 أغسطس في «يو أرينا»، من خلال مقطع فيديو قصير بصوت «الهضبة» وهو يغني أغنية «الطعامة» التي طُرحت في يونيو الماضي وحققت أكثر من مليون مشاهدة، ونال الفيديو الترويجي تفاعلا كبيرا.

نشرت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين الفيديو الترويجي لحفل عمرو دياب، المقرر إقامته في 9 أغسطس المقبل في «يو أرينا»، ومدرج مع الفيديو التعليق التالي: «الصيف من غير الهضبة مش صيف.. لسه مكملين معاكم ومع نجومنا في مهرجان العلمين الجديدة 2024، بالتعاون مع موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية، ومعادنا يوم الجمعة 9 أغسطس مع الهضبة، هنستناكم في الـU arena عشان نغني مع الهضبة ونعيش مع أغانيه.. العالم فـ العلمين دايماً فيه جديد».