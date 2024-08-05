نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر بالتعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 مساء اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، يعتمد نتيجة الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2023/2024، مساء اليوم، على أن يتم إعلانها غدا في مؤتمر صحفي بالمدينة التعليمية.

و يهنيء محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الجمهورية بالثانوية العامة، هاتفيا، صباح الغد الثلاثاء، وذلك قبل عقده للمؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة، ظهر غدا، بالمدينة التعليمية بمدينة ٦ أكتوبر.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.