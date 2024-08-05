ممثلة الجالية المصرية بالكويت: الدولة بقيادة الرئيس السيسي تطبق استراتيجية للتواصل المستدام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 03:31 مساءً - أكدت ممثلة الجالية المصرية بالكويت الدكتورة داليا البيلي أن الدولة تطبق - منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد - استراتيجية للتواصل المستدام مع أبناء مصر في الخارج.

وقالت البيلي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش أعمال مؤتمر المصريين بالخارج المنعقد حاليا بالقاهرة تحت شعار "من أم الدنيا.. لكل الدنيا"- إن شئون المصريين بالخارج عادت إلى بيتها الأصلي بعد ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة سابقا إلى وزارة الخارجية..مضيفة أن الجاليات في الخارج متفائلة بهذا القرار.

واعتبرت ممثلة الجالية بالكويت أن مؤتمر المصريين في الخارج بنسخته الخامسة الذي نتلمس من ملامحه الأساسية، سيكون محققا لمطالب وطموحات المصريين بالخارج وهو ما عكسته الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي والتي استبشرنا من خلالها أنه سيكون هناك المزيد من التيسيرات لجذب استثمارات المصريين بالخارج ورقمنة الخدمات القنصلية.

وأوضحت أن مؤتمر المصريين بالخارج يعد منصة التواصل المستدامة بدون أي حواجز أو وسيط مع المسئولين والمؤسسات والوزارات المصرية المعنية بالمصريين في الخارج، مشيرة إلى أن الجالية المصرية في الكويت يصل عددها لحوالى 650 ألف شخص.

وحول أبرز التحديات والمشكلات التي تواجهها الجالية المصرية بالكويت..قالت ممثلة الجالية إن لنا مطالب قد تحققت من خلال مبادرة تسوية التجنيد ومبادرة السيارات، ونأمل أن تحقق المزيد من الإنجازات في ملف التعليم، خاصة ما يتعلق بتنسيق الجامعات بالنسبة لشهادة الثانوية العامة المعادلة الكويتية ليتناسب مع طموحات الطلاب وتفوقهم لاستكمال دراستهم بالجامعات في أرض الوطن.