السيسي: إنفاذ وقف إطلاق النار فورا بغزة هو سبيل نزع فتيل التوتر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 03:31 مساءً - ركز لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير خارجية تركيا، اليوم بالقاهرة، على مستجدات الوضع الإقليمي ونُذُر التصعيد الخطير في المنطقة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة، بما يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعقل والحكمة.

وقف إطلاق النار بغزة

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن سبيل نزع فتيل التوتر المتصاعد، يكمن في تضافر جهود القوى الفاعلة والمجتمع الدولي، لإنفاذ وقف إطلاق النار، فوراً، بقطاع غزة، وإتاحة الفرصة للحلول السياسية والدبلوماسية.

وأشار إلى تحذير مصر مراراً من خطورة توسّع نطاق الحرب، على نحو يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وكذا مقدرات شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها.

السيسي

السيسي يستقبل وزير خارجية تركيا

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وسفير تركيا بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الخارجية التركي نقل للرئيس تحيات وتقدير الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما ثمنه الرئيس.

زيارة الرئيس أردوغان لمصر

وأشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنتائج زيارة الرئيس أردوغان لمصر في فبراير الماضي، التي أسست لانطلاقة إيجابية في العلاقة بين الدولتين.

وتم في هذا السياق استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم تأكيد التطلع لعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوي بين مصر وتركيا، بما يمثله من نقلة في مسار التعاون الثنائي، على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، وبما يعكس العلاقات التاريخية بين الشعبين، ويعزز التنسيق والتشاور بين الدولتين بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.