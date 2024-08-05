غدًا.. الحوار الوطني يناقش التوصيات النهائية بشأن الحبس الاحتياطي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 03:31 مساءً - يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى غدًا الثلاثاء اجتماعًا لمناقشة التوصيات النهائية والتقرير الصادر من الأمانة الفنية بشأن مناقشات الحبس الاحتياطي.

ويأتي ذلك تمهيدًا لرفع التوصيات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لاتخاذ اللازم بشأنها، وذلك بحضور أعضاء مجلس الأمناء والأمانة الفنية.

ويذكر أن مجلس الأمناء عقد اجتماعًا مخصصًا لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي ضمت ممثلين عن مختلف أطياف الشعب المصرى من خبراء ومتخصصين وممثلين عن التيارات السياسية والحكومة والمهتمين بملف حقوق الإنسان فى مصر.