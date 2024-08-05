وزير الخارجية في مؤتمر "من أم الدنيا لكل الدنيا": أبناء مصر في الخارج يقدمون نماذج يفتخر بها الوطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 03:36 مساءً - قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، نقلا عن السفير«بدرعبدالعاطى» وزير الخارجية أن المؤتمر منذ إطلاقه وعلى مدار نسخه المتعاقبة يعد منبرا هاما للتواصل والحوار وتبادل الآراء، حول ما يمكن أن تقدمه جهات الدولة من دعم ومزايا للمواطنين المصريين فى الخارج، وتوفير التسهيلات الممكنة لهم فى كل المجالات، وبحث آفاق مساهمة أبناء الجاليات المصرية الفاعلة فى شؤون الوطن، ومسيرة التنمية الشاملة.

وأضاف أبوزيد أن وزير الخارجية لفت إلى أن مؤتمر المصريين بالخارج ينعقد هذا العام بشعار: «من أم الدنيا.. لكل الدنيا»، فى إشارة إلى الانتشار الواسع لأبناء مصر فى أنحاء العالم، يساهمون فى الحضارة الإنسانية ويقدمون نماذج يفتخر بها الوطن، كما يؤكد حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمصريين فى كل الدنيا.

وأشار الوزير إلى أن أبناء مصر بالخارج هم جزء عزيز من الشعب المصرى، ولهم كل الحقوق وعليهم نفس الواجبات، فهم جزء مهم من قوة مصر الشاملة، وقطاع محورى من الموارد البشرية المصرية، وصوت مصر وصورتها فى كل الدنيا، فكل مواطن فى الخارج سفير لوطنه فى نطاق محيطه، ويستطيع التأثير فى الرأى العام، ونقل الصورة الحضارية عن مصر إلى العالم، بما يعزز من نظرة الشعوب الأخرى إليها، ويشجعهم على زيارتها، والاستثمار فيها، والتجارة معها، وتفهم سياستها ومواقفها، ودعم قضاياها.

ولفت إلى ما ستشهده النسخة الخامسة للمؤتمر من إطلاق مبادرات تعزز من أواصر التعاون مع المصريين بالخارج ودعم الروابط الثقافية لهم بالوطن، كشركاء فى مسيرة التنمية، وهو أحد أهم الملفات التى وردت فى برنامج الحكومة، وهو ملف «التنمية المستدامة والشاملة»، وذلك بعلمهم وخبراتهم وانتمائهم الوطنى الصادق، فضلاً عن استثماراتهم فى الاقتصاد المصرى والفرص المتاحة والواعدة به، لتحقيق المكاسب المشتركة للجميع وهو حق لكل المصريين، وواجب وطنى عليهم.

ودعا المصريين بالخارج للاطلاع على برنامج عمل الحكومة، واقتراح المجالات التى يمكن لهم المساهمة فيها، والاستفادة منها، واقتراح المبادرات.

وأكد أن الوزارة تولى اهتماماً بالغاً برعاية شؤون المصريين بالخارج، وحريصة على حل المشكلات التى قد تواجههم، والاستجابة لطلباتهم فى أسرع وقت وبأعلى كفاءة ممكنة