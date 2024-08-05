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ضبط مواد مخدرة بحوزة 4 عناصر إجرامية في حملة أمنية بالشرقية وشمال سيناء

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 03:36 مساءً - واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (شمال سيناء- الشرقية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن شمال سيناء

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة أول العريش .. وبحوزته (23,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش) .

مديرية أمن الشرقية

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") .. وبحوزتهما ( 7 كيلو جرام  لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش- فرد محلى- وعدد من الطلقات – ميزان حساس).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية").. وبحوزته ( 1,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,300 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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