الصحة: تطوير مستشفى الخانكة لتصبح أول مدينة طبية للصحة النفسية وعلاج الإدمان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 04:32 مساءً - وجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بضرورة وضع خطة لتطوير مستشفى الخانكة للصحة النفسية، التي تمتد على مساحة 170 فدانًا، بهدف تحويلها إلى أول مدينة طبية متكاملة متخصصة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان ورعاية المسنين.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها الوزير إلى المستشفى اليوم الإثنين، برفقة المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، في إطار حرص الوزير على متابعة سير العمل ميدانيًا والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

تطوير مستشفى الخانكة

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المستشفى بعد تطويرها ستوفر مجموعة شاملة من الخدمات العلاجية والوقائية، بما في ذلك علاج الأورام، بالإضافة إلى خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، مع سعة إجمالية تصل إلى 1800 سرير، منها 300 سرير مخصصة للخدمات العلاجية والوقائية، و2 معجل خطي لعلاج الأورام، بالإضافة إلى 1500 سرير مخصص لخدمات الصحة النفسية.

أوضح 'عبد الغفار' أن الوزير بدأ جولته بتفقد مبنى العيادات الخارجية في المستشفى، والذي يضم عيادات نفسية للكبار والأطفال، وذلك للتأكد من توافر الأطقم الطبية وانتظام سير العمل، مشيرًا إلى أن العيادات تستقبل حوالي 300 مراجع يوميًا.

وتابع الوزير جولته بتفقد الصيدلية الرئيسية للمستشفى، حيث قام بمراجعة نظام صرف الأدوية وتوافرها، وتم رصد نقص في بعض الأدوية.

وقد تواصل الوزير على الفور مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لتوفير الأدوية اللازمة للمرضى، موجهًا المسؤولين بالمستشفى بمتابعة هذا الأمر مع الهيئة لتلبية احتياجات الأدوية الناقصة.

انتظام عمل الصيادلة في المستشفى

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزير راجع انتظام عمل الصيادلة في المستشفى، التي تحتوي على صيدلية رئيسية وصيدليات داخل الأقسام، حيث تأكد من توافر العدد الكافي من الكوادر البشرية، إذ يبلغ عدد الصيادلة في المستشفى 25 صيدليًا.

وأشار إلى أن الوزير تفقد أحد المباني قيد الإنشاء، الذي يمتد على مساحة 1400 متر مربع ويتكون من ثلاثة طوابق، ويشمل عيادات خارجية ومبنى إداري وسكن للأطباء كما وجه الوزير بدراسة إنشاء مستشفى طوارئ لتقديم كافة الخدمات الطبية المتقدمة للمرضى دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفيات المجاورة.

وقال 'عبد الغفار' إن الوزير تفقد وحدة خفض الضرر وغرف الملاحظة، بالإضافة إلى قسم 7 مودعين، وقسم 32 حريم، وغرف العلاج بالصدمات الكهربائية، وقسم علاج الإدمان.

ولفت إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تصل إلى 1400 سرير، موضحًا أن المستشفى تحتوي على عدد من العيادات التي تخدم المرضى في القسم الداخلي، مثل عيادة الأسنان، وحدة تركيبات الأسنان، عيادة الباطنة، عيادة الجلدية، الجراحة، العظام، والرمد، والأنف والأذن.

كما نوه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن المستشفى تقدم مجموعة من الخدمات للمرضى من خارجها، تشمل عيادات للإدمان، النفسية، خفض الضرر، الفيروسات، طب المجتمع، وكشف إثبات الإعاقة لمرضى الإعاقة الذهنية والتوحد، بالإضافة إلى خدمات الأشعة العادية والسونار ورسم القلب، فضلاً عن خدمات وحدة تنظيم إيقاع المخ.