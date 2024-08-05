مصادر: المدارس الرسمية في مقدمة قائمة أوائل الثانوية العامة 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم إعلان وظهور نتيجة الثانوية العامة هذا العام، المقررة غدا في مؤتمر صحفي بحضور وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.



وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، عن تصدر طالبات الثانوية العامة 2024 قائمة أوائل الجمهورية، لتتفوق الفتيات على البنين هذا العام في الثلاث شعب.

وأشارت المصادر، إلى أن قائمة أوائل الثانوية العامة هذا العام تتجاوز ال33 طالبا وطالبة تمثل كافة أنواع المدارس الحكومية واللغات والخاصة والمتفوقين والدمج المكفوفين، وتابعت أن المدارس الرسمية تتصدر قائمة الأوائل.

وبدأت كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة بالقطاعات الرئيسية الأربعة القاهرة والمنصورة والإسكندرية وأسيوط، منذ الساعات الأولى بصباح اليوم في تجهيز قائمة الطلاب الأوائل بالشعب الثلاثة والطلاب المكفوفين وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.



نتيجة الثانوية العامة 2024

وفي ذات السياق، قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة إجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الإجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.

