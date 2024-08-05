نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل تعليم الجيزة يعقد اجتماعا لتطبيق تقليل الكثافات الطلابية داخل المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بتعليم الجيزة ومديري المراحل مركزي.

وذلك في ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تقليل الكثافات الطلابية داخل المدارس للارتقاء بالعملية التعليمية وتحسينها.

حيث هدف الاجتماع لتطبيق المقترحات والتوصيات الخاصة بحل مشكلة الكثافات داخل مدارس تعليم الجيزة، وحل المعوقات.

ووجه سلومة الجميع بالالتزام بالخطة الموضوعة وتنفيذها بكل دقة كما أوصى سيادته بعدة نقاط هامة منها:

-تخفيض الكثافات مع المرونة فى التسكين وفك الكثافات بالمدارس.

-تدوين الإحصائيات بمنتهى الدقة.

-وضع خطة التنفيذ على أرض الواقع بمشاركة مدير الإدارة مع مديرى المدارس وبحضور ومشاركة مجلس الآباء وأولياء الأمور.

-تقديم المقترحات النهائية للمديرية وتنفيذها بكل دقة.

-تقديم إحصاء كامل وحصر فعلى بالعجز فى الحصص والمعلمين نتاج تخفيض الكثافات للعمل على حلها بأسرع وقت.

-ضرورة سرعة تدوير الرواكد وإصلاح ما يمكن إصلاحه من الدسكات بمشاركة المعلمين والطلاب لسد العجز فى الدسكات وكذلك إصلاح أجهزة الكمبيوتر مع تقديم مكافأة عينية لكل المشاركين فى ذلك.

-استغلال الفراغات المتاحة واستغلالها كفصول.

-مراعاة الصالح العام مع مراعاة المواطنين وحسن التعامل معهم وتفعيل الشباك الواحد للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

-عدم إجبار ولى الأمر على تقديم تبرعات مالية مقابل تقديم الخدمة.

-تفعيل دور الأمن بالإدارات التعليمية والمدارس حفاظا على أساسات المدارس والأجهزة للحد من السرقات.

-جميع مدارس الجيزة تكن على أتم استعداد لاستقبال العام الدراسى فى موعد أقصاه نصف سبتمبر مع تشكيل لجان لفحص الصيانات واستلام المدارس.

-سرعة صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة لجميع المعلمين والعاملين علي الصناديق الخاصة من موارد الإدارات التعليمية

-تفعيل دور مركز المعلومات بكل إدارة تعليمية وتحديث البيانات أولا بأول

-يمنع منعا باتا مخاطبة أية جهة خارجية دون الرجوع أولا للمديرية.

-عمل مواءمة بين القطاع الخاص مع تقديم الأوراق المعتمدة وكذلك القطاع العام المتمثل فى مدارس التعليم الفنى لتوفير الزى المدرسى بأسرع وقت وأقل مجهود وأفضل سعر على أن يكون الزى المدرسى بنفس ألوان العام الماضى مع تشكيل لجنة لمتابعة ذلك وفق الاسعار الاسترشادية الصادرة من المديرية.

-سرعة تسليم نتائج الدور الثانى لصفوف النقل بالمراحل المختلفة للمديرية لإعلانها.

كما استمع وكيل تعليم الجيزة، للمقترحات المقدمة من مدراء العموم عبر تقنية الفيديو كونفرانس وقام بالرد عليهم.

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