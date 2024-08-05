نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024: تفاصيل كاملة ورابط الاستعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نسب النجاح وتفاصيل أخرى في مؤتمر صحفي يعقد غدًا، حيث سيتم دعوة أوائل الثانوية العامة 2024 لحضور المؤتمر.

أوائل الثانوية العامة 2024

سيتم اختيار أوائل الثانوية العامة من جميع أنواع المدارس، بما في ذلك الحكومية، التجريبية، الخاصة، مدارس الدمج، ومدارس المكفوفين.

كما سيتم استبعاد الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي.

الكنترولات هي المسؤولة عن تحديد أسماء الطلاب المتفوقين الذين حصلوا على أعلى الدرجات، وسيتم إرسال هذه الأسماء إلى وزارة التعليم. تشمل قائمة أوائل الثانوية العامة 2024 جميع الشعب: علمي علوم، علمي رياضة، أدبي، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين والمكفوفين ومدارس الدمج.

درجات الثانوية العامة 2024

يبلغ مجموع درجات الثانوية العامة 410 درجات، ويُوزع كما يلي:

نتيجة الثانوية العامة 2024 علمي علوم:

اللغة العربية : 80 درجة

: 80 درجة اللغة الأجنبية الأولى : 50 درجة

: 50 درجة اللغة الأجنبية الثانية : 40 درجة

: 40 درجة الكيمياء : 60 درجة

: 60 درجة الفيزياء : 60 درجة

: 60 درجة الأحياء : 60 درجة

: 60 درجة الجيولوجيا والعلوم البيئية: 60 درجة

نتيجة الثانوية العامة 2024 علمي رياضة:

اللغة العربية : 80 درجة

: 80 درجة اللغة الأجنبية الأولى : 50 درجة

: 50 درجة اللغة الأجنبية الثانية : 40 درجة

: 40 درجة الجبر والهندسة الفرعية : 30 درجة

: 30 درجة التفاضل والتكامل : 30 درجة

: 30 درجة استاتيكا : 30 درجة

: 30 درجة ديناميكا : 30 درجة

: 30 درجة الكيمياء : 60 درجة

: 60 درجة الفيزياء: 60 درجة

نتيجة الثانوية العامة 2024 أدبي:

اللغة العربية : 80 درجة

: 80 درجة اللغة الأجنبية الأولى : 50 درجة

: 50 درجة اللغة الأجنبية الثانية : 40 درجة

: 40 درجة الفلسفة والمنطق : 60 درجة

: 60 درجة الجغرافيا : 60 درجة

: 60 درجة التاريخ : 60 درجة

: 60 درجة علم النفس والاجتماع: 60 درجة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط من هنا.

ستُتاح النتيجة بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الوزير محمد عبداللطيف، حيث سيتم إعلان أسماء الأوائل ونسب النجاح العامة لكل شعبة.

خطوات الاستعلام عن النتيجة:

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم من هنا. اختيار "الخدمات الإلكترونية". اختيار أيقونة "نتيجة الثانوية العامة 2024" بعد تفعيلها. إدخال بيانات الطالب ورقم الجلوس. الضغط على "استعلام" للحصول على النتيجة.

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