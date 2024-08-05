أبرز الأنشطة والفعاليات بمهرجان العلمين الجديدة فى برنامج "العالم في العلمين"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 11:26 مساءً - رصد مراسلو برنامج "العالم في العلمين" المذاع عبر قناة "CBC"، أجواء مدينة العلمين وآخر الأنشطة والفعاليات بالمهرجان.

وذكر محمد عمرو موسى مراسل CBC، أن هناك تنسيقا مشتركا بين مختلف الوزارات لإنجاح المهرجان، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث في تعاون مع وزارة الشباب والرياضة يتم تنظيم عدد من البطولات الرياضية أخرها دوري بطولة الساحل الشمالي، والتنسيق المشترك مع وزارة الصحة في إطلاق شارع الخدمة الصحية، والتنسيق مع وزارة الثقافة في تنظيم عدد من عروض السيرك والاستعراضات الشعبية.

بينما قال محمد الجباس مراسل CBC، أن المسرح الرومانى يستقبل كل إثنين عددا من الحفلات، موضحا أن الأسبوع الرابع بدأت حفلات الأندرجراوند، واليوم موسيقى الراب، حيث 5 من أبرز نجوم الراب بدأوا حفلا في الثامنة مساء.

وفي سياق متصل، كشف محمد شاهين مراسل CBC، عن أنه داخل منطقة الألعاب الرياضية تدعم الماهير المنتخب الأولمبي في مابراتها أمام منتخب فرنسا، وسط أجواء رائعة.

من جانبه لفت محمد زهران، إلى أن ما يميز المهرجان هو حالة الزخم الكبيرة والإقبال من قبل الأطفال، مضيفا أن ذلك نتيجة المجهود الكبير من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل تنمية فكر الطفل، وأبرزها مهرجان نبتة، وهناك مكتبة متحركة في سيارة تجوب أرجاء مدينة العلمين.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.