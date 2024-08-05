ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2024 علي موقع "صوت الأمة" بعد قليل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 12:32 صباحاً - ينشرموقع "صوت الأمة" بعد قليل نتيجة الثانوية العامة 2024، حيث يتيح للطلاب الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2024، من خلال الرابط التالى https://natega.soutalomma.com/، بعد الدخول برقم الجلوس.
ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.
وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة إجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.