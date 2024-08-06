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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- موعد بدء تنسيق الجامعات 2024 بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

عاجل- موعد بدء تنسيق الجامعات 2024 بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. تنتظر وزارة التعليم العالي وصول نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم لتحليل شرائح مجاميع الناجحين وإعلان موعد بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2024. من المتوقع أن تنطلق المرحلة الأولى أوائل الأسبوع المقبل وتستمر لمدة 5 أيام عبر الموقع الإلكتروني: [www.Tansik.Egypt.gov.eg](http://www.Tansik.Egypt.gov.eg).

موعد انطلاق المرحلة الأولى



من المنتظر أن تبدأ المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2024 أوائل الأسبوع المقبل وتستمر لمدة 5 أيام. سيتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم إلكترونيا على مدار 24 ساعة طوال مدة المرحلة.

تسجيل الرغبات إلكترونيًا



سيتاح لطلاب المرحلة الأولى تسجيل رغباتهم مجانا عبر الموقع الإلكتروني التالي: [www.Tansik.Egypt.gov.eg](http://www.Tansik.Egypt.gov.eg). وستكون معامل الحاسبات بالجامعات المصرية متاحة خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق لتقديم الخدمة.

عدد الرغبات وقواعد التوزيع الجغرافي



أكد سيد عطا، المشرف العام على التنسيق، أن الطلاب ملتزمون بتسجيل 75 رغبة وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي على الموقع الإلكتروني للتنسيق. لا يوجد تغيير في قواعد التنسيق، وسيتم استثناء الـ500 الأوائل من كل شعبة بالثانوية العامة من هذه القواعد.