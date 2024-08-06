حملة اعلامية للحفاظ على المياه تطلقها وزارة الموارد المائية والرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 09:31 صباحاً - عقد السيد الاستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع اعضاء المكتب الاعلامى المائى بالوزارة لاعتماد اللمسات النهائية على حملة التوعية التى ستطلقها الوزارة خلال الاسابيع القليلة القادمة .

وتستهدف الحملة زيادة وعى شرائح مختلفة من المصريين بأهمية المياه والحفاظ عليها من الهدر او التلوث، وقد وجه الدكتور سويلم بالاستفادة من المنشآت المائية المملوكة للوزارة من قناطر وكبارى وترع مبطنة، فى رسم وكتابة شعارات الحملة والتى هى مرتبطة عضويا بالحفاظ على تلك المنشآت. كما وجه بأهمية وضع نظام لتقييم ومتابعة أنشطة الحملة بما يعكس بشكل واضح درجة وصولها لاهدافها،مع التركيز على استخدام وسائل التواصل الاجتماعى التى تقبل عليها الشرائح الشبابية بشكل واسع .

وقد أوضح السيد/ الوزير أن الادارة الرشيدة للموارد المائية تقتضى دوما الحفاظ عليها للوفاء بالإحتياجات الحالية وعدم اغفال الاحتياجات المستقبلية من المياه، وأن تلك الإدارة الرشيدة لا يمكن ان تقوم بساعد حكومى فقط، بل هناك احتياج لتطبيق مبدأ المشاركة الحكومية والاهلية لتحسين ادارة المياه .

جدير بالذكر ان باب المشاركة التطوعية فى الحملة مفتوح أمام كل من يرغب من المصريين، وخاصة طلاب المدارس والجامعات، كما سيشارك فيها سفراء المياه، وهم عدد (٤٩٣) متدرب من وزارات (الموارد المائية والرى - التعليم العالى - التربية والتعليم - الزراعة واستصلاح الأراضي - البيئة) والذين تم تدريبهم كسفراء للمياه فى إطار البروتوكول الموقع بين مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة و "مؤسسة مهندسون من اجل مصر مستدامة".