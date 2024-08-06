عاجل:- اليوم.. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 رسميًا بعد مؤتمر وزير التعليم (استعلم من هنا)

أحمد جودة - القاهرة - أسماء أوائل الثانوية العامة 2024

يعقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2024، والذي من المقرر أن يبدأ الساعة 12 ظهرًا في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

في هذا المؤتمر، سيتم الكشف:

نسبة النجاح العامة : بلغت 81.3٪.

: بلغت 81.3٪. عدد الطلاب الناجحين .

. عدد الطلاب الذين لديهم دور ثاني .

. عدد الطلاب الراسبين .

. مقارنة بنسب النجاح بالأعوام السابقة.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم قائمة أوائل الثانوية العامة 2024، والتي شملت:

أوائل الثانوية العامة 2024 أدبي

أوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم

أوائل الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

أوائل الثانوية العامة 2024 مدارس المتفوقين

أوائل الثانوية العامة 2024 الدمج

أوائل الثانوية العامة 2024 مدارس المكفوفين

رابط الحصول على النتيجة

لم يتم بعد نشر نتيجة الثانوية العامة 2024 على الموقع الرسمي للوزارة، ولكن من المتوقع أن يكون متاحًا عبر الرابط التالي بعد المؤتمر:

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024

خطوات الاستعلام عن النتيجة

الدخول إلى الموقع: انتقل إلى موقع وزارة التربية والتعليم. اختيار الخدمات الإلكترونية: ابحث عن "نتيجة الثانوية العامة 2024". إدخال البيانات: أدخل رقم الجلوس الخاص بك. عرض النتيجة: اضغط على "استعلام" لعرض نتيجة الثانوية العامة 2024.

نسب النجاح في المواد الأساسية

مادة اللغة العربية : 96.62%

: 96.62% مادة اللغة الأجنبية الثانية : 97.88%

: 97.88% مادة الفيزياء : 94.21%

: 94.21% مادة الأحياء : 91%

: 91% مادة الكيمياء : أكثر من 92%

: أكثر من 92% مادة الجغرافيا : أكثر من 92%

: أكثر من 92% مادة اللغة الأجنبية الأولى : 96.25%

: 96.25% مادة التاريخ : 96.43%

: 96.43% مادة علم النفس والاجتماع: 92%

توزيع درجات الثانوية العامة 2024

إجمالي درجات الثانوية العامة هو 410 درجات، وتوزيع الدرجات كالتالي:

مادة اللغة العربية : 80 درجة (درجة النجاح: 40 درجة)

: 80 درجة (درجة النجاح: 40 درجة) مادة اللغة الأجنبية الأولى : 50 درجة (درجة النجاح: 25 درجة)

: 50 درجة (درجة النجاح: 25 درجة) مادة اللغة الأجنبية الثانية : 40 درجة (درجة النجاح: 20 درجة)

: 40 درجة (درجة النجاح: 20 درجة) مادة التاريخ : 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة)

: 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة) مادة الجغرافيا : 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة)

: 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة) مادة الفلسفة والمنطق : 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة)

: 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة) مادة علم النفس والاجتماع : 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة)

: 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة) مادة التربية الدينية : 25 درجة (لا تضاف للمجموع، درجة النجاح: 12.5 درجة)

: 25 درجة (لا تضاف للمجموع، درجة النجاح: 12.5 درجة) مادة التربية الوطنية : 25 درجة (لا تضاف للمجموع، درجة النجاح: 12.5 درجة)

: 25 درجة (لا تضاف للمجموع، درجة النجاح: 12.5 درجة) مادة الاقتصاد والإحصاء : 50 درجة (لا تضاف للمجموع، درجة النجاح: 25 درجة)

: 50 درجة (لا تضاف للمجموع، درجة النجاح: 25 درجة) مادة الكيمياء : 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة)

: 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة) مادة الفيزياء : 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة)

: 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة) مادة الأحياء : 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة)

: 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة) مادة الجيولوجيا : 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة)

: 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة) مادة الهندسة الفرعية : 30 درجة (درجة النجاح: 15 درجة)

: 30 درجة (درجة النجاح: 15 درجة) مادة التفاضل والتكامل : 30 درجة (درجة النجاح: 15 درجة)

: 30 درجة (درجة النجاح: 15 درجة) مادة استاتيكا : 30 درجة (درجة النجاح: 15 درجة)

: 30 درجة (درجة النجاح: 15 درجة) مادة ديناميكا: 30 درجة (درجة النجاح: 15 درجة)

تابع المؤتمر الصحفي اليوم للحصول على كافة التفاصيل حول النتيجة والأوائل.