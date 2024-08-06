نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- اليوم.. مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 ونسب النجاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعقد اليوم، الثلاثاء، مؤتمر صحفي برئاسة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2024.

بعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي أمس، والتي سجلت نسبة نجاح بلغت 81.3٪، سيقدم الوزير في المؤتمر نظرة شاملة على نسب النجاح، ويقوم بمقارنة النتائج مع الأعوام السابقة.

تفاصيل المؤتمر الصحفي

سيُعقد المؤتمر الصحفي في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، الساعة 12 ظهرًا. من المتوقع أن يكشف الوزير خلال المؤتمر عن:

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2024.

عدد الطلاب الناجحين والمقبولين في الدور الثاني.

نسبة النجاح العامة ومقارنتها بنسب النجاح في الأعوام الماضية.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2024، حيث تم اختيار الطلاب المتفوقين من كافة المدارس، بما في ذلك المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة، إضافة إلى المدارس الخاصة بالدمج والمكفوفين. تشمل قائمة الأوائل:

أوائل الثانوية العامة أدبي

أوائل الثانوية العامة علمي علوم

أوائل الثانوية العامة علمي رياضة

أوائل مدارس المتفوقين

أوائل الدمج

أوائل مدارس المكفوفين

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر الموقع الرسمي للوزارة. من المقرر أن تُعلن النتائج على الموقع الرسمي بعد المؤتمر الصحفي. يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر الرابط التالي: نتيجة الثانوية العامة 2024.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

للتحقق من نتيجة الثانوية العامة 2024، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني من هنا. اختيار "الخدمات الإلكترونية". اختيار "نتيجة الثانوية العامة 2024". إدخال رقم الجلوس. الضغط على "استعلام" لعرض النتيجة.

نسب نجاح مواد الثانوية العامة 2024

جاءت نسب النجاح في المواد الدراسية كالتالي:

اللغة العربية: 96.62%

96.62% اللغة الأجنبية الثانية: 97.88%

97.88% الفيزياء: 94.21%

94.21% الأحياء: 91%

91% الكيمياء: أكثر من 92%

أكثر من 92% الجغرافيا: أكثر من 92%

أكثر من 92% اللغة الأجنبية الأولى: 96.25%

96.25% التاريخ: 96.43%

96.43% علم النفس والاجتماع: 92%

توزيع درجات الثانوية العامة 2024

مجموع درجات الثانوية العامة هو 410 درجات. توزيع الدرجات لكل مادة كالتالي: