ناقد فني: مهرجان العلمين حقق جزءًا كبيرًا من طموحات الجميع

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - أكد الناقد الفنى خالد محمود: أن جمهور مدينة العلمين الجديدة بدأ يلمس التطور والمعمار والتنوع فى الإبداع، وأرى أن الدورة الثانية من المهرجان حققت جزءا كبيرا من الطموحات، لافتا إلى أن التعاون الكبير بين كافة الجهات المسئولة مع الشركة المتحدة أحدث بانوراما مهمة".

وأضاف خالد محمود خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن المنطقة ممكن أن تكون ملتقى لإقامة الحفلات فى العالم العربى، ودخول فرق الفنون الشعبية تؤصل لتراثنا وتاريخنا، فضلا عن أن النشاط المسرحى الذى أضيف هذا العام كسر حدة اقتصار المهرجان على الحفلات الغنائية.

ولفت خالد محمود إلى أن وجود نجوم الفن وغيره فى المهرجان يثرى هذه الدورة، وبحى عرض المخرج خالد جلال لمسرحية "الشهرة"، وده هيشجع وجود عروض مسرحية عالمية بالعلمين، لأننا ملتقى للإبداع فى مختلف العالم"، فضلا عن التنمية الاقتصادية والسياحية والاجتماعية".

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.