نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس إلكترونيًا (رابط معتمد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، خاصةً بعد أن اعتمدت النتيجة مساء أمس الإثنين وارتفعت نسبة النجاح إلى 81% لشعبتي العلمي والأدبي.

سيعقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024، لتفاصيل النتيجة وإعلان أسماء الأوائل.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024

يمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم إلكترونيًا عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم: رابط الموقع النقر على زر "الخدمات الإلكترونية". اختيار أيقونة "نتيجة الثانوية العامة 2024". إدخال رقم جلوس الطالب. الضغط على "استعلام" لعرض النتيجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024

بعد اعتماد النتيجة رسميًا اليوم، سيكون الرابط المتاح للحصول على النتيجة هو: http://thanwya.emis.gov.eg/

أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 - شعبة علمي رياضة

أعلنت الوزارة أسماء أوائل الثانوية العامة لشعبة علمي رياضة، وجاءت كالتالي: