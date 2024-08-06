نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الثانوية العامة 2024: تفاصيل المؤتمر الصحفي وأوائل الطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر مؤتمر صحفي يعقد اليوم، الثلاثاء 6 أغسطس 2024.

المؤتمر سيُعقد في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر في تمام الساعة 12 ظهرًا، حيث سيكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، عن كافة تفاصيل النتيجة.

تفاصيل المؤتمر الصحفي

التاريخ والوقت: الثلاثاء 6 أغسطس 2024، الساعة 12 ظهرًا.

الثلاثاء 6 أغسطس 2024، الساعة 12 ظهرًا. المكان: المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم مساء أمس الإثنين أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2024 بلغت 81.3%.

وقد أشارت الوزارة إلى ارتفاع نسبة النجاح مقارنة بالسنوات الماضية، بفضل تحسين الأداء في معظم المواد الدراسية.

مؤشرات النجاح في مواد الثانوية العامة

اللغة العربية: 96.62%

96.62% الأحياء: 91%

91% علم النفس والاجتماع: 92%

92% الكيمياء: 92%

92% الجغرافيا: 92%

92% اللغة الأجنبية الأولى: 96.25%

96.25% التاريخ: 96.43%

96.43% الفيزياء: 94.21%

94.21% اللغة الأجنبية الثانية: 97.88%

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024

بعد إعلان النتيجة في المؤتمر الصحفي، يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني: موقع وزارة التربية والتعليم اختيار الخدمات الإلكترونية. اختيار أيقونة "نتيجة الثانوية العامة 2024" (سيتم تفعيلها بعد الإعلان الرسمي). إدخال بيانات الطالب ورقم الجلوس. الضغط على "استعلام" لعرض النتيجة.

قائمة أوائل الثانوية العامة 2024

شعبة علمي علوم:

المركز الأول: ندى محمد رمضان عبدالونيس، حاصلة على 404.5 درجة. المركز الثاني: رؤى أحمد محمد مدبولي، حاصلة على 403.5 درجة. المركز الثالث مكرر: إياد يحيى حسن الشربيني، 403 درجة. المركز الثالث مكرر: جنة طارق عبدالوهاب، 403 درجة. المركز الخامس مكرر: زياد مصطفى حسن رضوان، 402.5 درجة. المركز الخامس مكرر: مريم إيهاب يوسف حسن، 402.5 درجة.

شعبة علمي رياضة:

المركز الأول: محمد هاني سعيد محمد محمود، 405.5 درجة. المركز الثاني مكرر: محمد أحمد محمد أحمد الحسيني، 405 درجة. المركز الثاني مكرر: محمد شريف محمد الأمير هريدي قاسم، 405 درجة. المركز الثاني مكرر: نورهان نبيل عبدالعظيم صالح، 405 درجة. المركز الخامس: أحمد فتحي عبد القوى عبد ربه، 404.5 درجة. المركز السادس مكرر: أحمد تامر صلاح الدين يوسف، 403.5 درجة.

تابعوا المؤتمر الصحفي للحصول على كافة التفاصيل الرسمية حول نتائج الثانوية العامة 2024 وأسماء الأوائل.