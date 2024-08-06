كلية الهندسة بحلوان تنظم دورة تدريبية بالتعاون مع المعهد القومي للملكية الفكرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - نظمت كلية الهندسة بحلوان دورة تدريبية بالتعاون مع المعهد القومي للملكية الفكرية عن أساسيات الملكية الفكرية لطلاب الهندسة، تقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، الدكتور محمد عبدالله بهلول وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وذلك بمقر كلية الهندسة بحلوان.

وحاضر في الدورة الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية .

ومن جانبه أشاد الدكتور السيد قنديل بجهود الكلية في هذا المجال بما يواكب توجهات الجامعة نحو دعم الابتكار والإبداع، وتعزيز البيئة البحثية بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، حيث يعد فهم حقوق الملكية الفكرية ليس فقط مسألة قانونية، بل هو جزء من عملية التطوير المهني للمهندسين، حيث يمكنهم من حماية أفكارهم واختراعاتهم واستغلالها بالشكل الأمثل، مضيفاً أن الجامعة ستواصل دعمها لهذه المبادرات المهمة، وستعمل على تعزيز التعاون مع الجهات المختلفة لنشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية في المجتمع الأكاديمي والمهني.

أفاد الدكتور عماد أبو الدهب أن للملكية الفكرية أهمية كبيرة علي حقوق المبتكرين حيث تلعب الملكية الفكرية دورًا حيويًا في مجال البحث العلمي، وذلك لعدة أسباب رئيسية منها حماية وتشجيع الابتكارات، والتعاون والشراكات، والتمويل والاستثمار، ونشر المعرفة، وتحقيق عوائد مالية، وتعزيز السمعة والمكانة، فهي تشكل جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للبحث العلمي، وتسهم بشكل مباشر في تعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي.

أكد الدكتور محمود المسلاوي أن فهم المهندسين للملكية الفكرية يمكن أن يساهم في تعزيز الابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن حماية الأفكار والاختراعات هي خطوة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن هذه الدورة تأتي ضمن استراتجية الدولة للحفاظ علي حقوق الملكية لدعم المبتكرين والحفاظ علي حقوقهم .

وتضمنت محاضرة الدكتور ياسر جادالله الحديث عن كيفية استغلال حقوق الملكية الفكرية في تحقيق فوائد مادية ومعنوية للمبتكرين والمهندسين، وتفاعل الحضور مع المناقشات، حيث طرح الطلاب العديد من الأسئلة حول كيفية حماية أفكارهم ومشاريعهم الهندسية.

كما أوضح سيادته على أن رئيس الجامعة قد شدد على ضرورة تسجيل مشروعات تخرج الطلاب بوحدة الملكية الفكرية وتسجيل المستوفي منها بمكاتب الملكية الفكرية المختصة بذلك.