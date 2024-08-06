موعد منافسة ثنائى المصارعة "منيع وربيع" على البرونزية بأولمبياد باريس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - يخوض ثنائى المصارعة مؤمن ربيع وعبد اللطيف منيع منافسات الترضية فى الثانية عشر ظهر اليوم الثلاثاء فى أولمبياد باريس 2024 التى تستمر حتى يوم 11 أغسطس الجارى.

منافسات الترضية التى يخوضها الثنائى مؤمن ربيع وعبد اللطيف منيع فرصة قوية لإضافة ميداليتين برونزيتين لمصر خاصة أن كلاهما يملك من الإمكانيات والقدرات التى تؤهلهم للتتويج بميدالية أولمبية.

وجاءت منافسات الثنائى كالتالى :

مؤمن ربيع × الفنزويلى رايبر رودريجيز - منافسات الترضية

عبد اللطيف منيع × البلغارى كيريل ميلوف - منافسات الترضية

تأهل عبد اللطيف منيع إلى دور الترضية لوزن 130 كجم ضمن منافسات المصارعة الرومانية فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد تأهل لاعب تشيلى الذى فاز عليه إلى الدور النهائى لمنافسات الأولمبياد.

وخسر عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة من لاعب تشيلى ياسمانى اكوستا، وينتظر دور الترضية للمصارعة الرومانية بأولمبياد باريس 2024.

ونجح عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطنى للمصارعة الرومانية فى التأهل للدور ربع النهائى بأولمبياد باريس، بعد الفوز على لاعب تركيا بنتيجة 3-1 فى ثمن نهائى وزن 130 كجم بدورة الألعاب الأولمبية.

فيما تأهل المصارع مؤمن ربيع إلى منافسات الترضية لوزن -60 كجم ضمن منافسات المصارعة الرومانية فى أولمبياد باريس بعد تأهل لاعب الصين إلى المباراة النهائية.

وخسر مؤمن ربيع لاعب منتخب المصارعة الرومانية، أمام بطل الصين بنتيجة 6 - 2 فى دور ربع النهائى لمنافسات وزن 60 كجم.