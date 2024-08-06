"صباح العلمين" يلقي الضوء على جولة وزير المالية ورئيس الشركة المتحدة بمهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - استعرض برنامج "صباح العلمين" جولة وزير المالية أحمد كوجك، وعمرو الفقى الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة بمهرجان العلمين الجديدة.

قال وزير المالية من مهرجان العلمين الجديدة، أحمد كوجك، أن الحكومة لديها 3 أولويات فى العمل على التنمية البشرية، أهمها استعادة الثقة وتأكيد الشراكة بين الحكومة والمجتمع، مؤكدا أن مصر فى وضع مالى مطمئن، وتابع وزير المالية أنه سعيد جدا بأجواء مدينة العلمين ومستوى الخدمة وحركة السياحة بالمنطقة.

وأوضح أن الشركة المتحدة تقدم خدمات إعلامية متميزة، مضيفا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أظهرت تطورا ملحوظا فى جميع القطاعات التى تشارك فيها، مؤكدا انه تم بدء الشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى ملفات تنموية وبرامج استثمارية متنوعة لخدمة المصريين.

وقالت أن صفقة رأس الحكمة هى أكبر شراكة استثمارية فى تاريخ مصر لخدمة المصريين والتنمية، مضيفا: "أكبر معادلة لبرامج الحماية الاجتماعية وأهم نتائجها خلق فرص عمل فى المجتمع المصرى وهذا ما نستهدفه حاليا بعد التكليفات الحكومية.

يأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.