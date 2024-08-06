ماذا نعرف عن مسرحية فيلم رومانسي قبل عرضها في مهرجان العلمين الجديدة؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - فعاليات فنية وترفيهية سيكون الجمهور على موعد معها، ضمن فعاليات الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين 2024، منها العرض المسرحي «فيلم رومانسي»، الذي من المقرر عرضه يوم الخميس المقبل 8 أغسطس في «نورث سكوير مول».

العرض المسرحي «فيلم رومانسي» من توقيع المخرج محمد جبر، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: وفاء عامر، وأيتن عامر، وخالد سليم، وعمرو رمزي، بالإضافة إلى محسن منصور وغيرهم من الفنانين.

وكشف الفنان عمرو رمزي أحد أبطال المسرحية تفاصيل العرض في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «حد النجوم»، قائلا إن العرض المسرحي ملئ بالكوميديا والاستعراض والغناء مناسب لكل الأعمار وكل أفراد الأسرة.

تفاصيل مسرحية «فيلم رومانسي»

وتدور أحداث العرض في إطار كوميدي حول المهندسة المعمارية «رجاء» التي تعيش مع والدتها «عديلة»، وتعمل في إحدى شركات المقاولات الكبرى، وتقع في حد رجل الأعمال «لؤي الحديدي» الذي جاء للشركة ليتعاقد على تصميمات قرية السياحية الجديدة، ولكنه لا يبدلها نفس المشاعر بسبب تجربة حب سابقة، لتحاول بكل الطرق أن تفوز بقلبه.