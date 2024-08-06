نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مد التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى 12 أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم لأداء اختبارت القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك حتى يوم الإثنين القادم الموافق 12 أغسطس، حرصًا على مصالح أبنائنا الطلاب.

وسيستمر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg في استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024، لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الإثنين الموافق 12/8/2024، علمًا بأن الموقع سيكون مُتاحًا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة.

جدير بالذكر أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2024/2025، تشمل الآتي:

• كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف - طنطا).

• كليات التربية الرياضية (بنين وبنات).

• كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك (جامعة حلوان).

• كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).

• كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):

☆ أولًا.. الفنون بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي - المنصورة - أسيوط - الأقصر).

☆ ثانيًا.. الفنون الجميلة عمارة بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - المنصورة - أسيوط).

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