نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- تمديد فترة التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة: فرصة جديدة للالتحاق بالكليات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تمديد فترة التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الذين يسعون للالتحاق ببعض الكليات التي تشترط اجتياز هذه الاختبارات.

وتمتد فترة التقديم الآن حتى يوم الاثنين، 12 أغسطس، وذلك حرصًا على مصالح الطلاب وتوفير فرصة إضافية لهم.

يستمر موقع التنسيق الإلكتروني [https://tansik.digital.gov.eg](https://tansik.digital.gov.eg) في استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة لعام 2024 لإجراء اختبارات القدرات، وسيظل الموقع مفتوحًا على مدار الـ 24 ساعة يوميًا حتى مساء يوم الاثنين المقبل.

يأتي هذا التمديد لضمان توفير الوقت الكافي للطلاب لإكمال إجراءات التسجيل والتقدم للاختبارات اللازمة.

وفيما يتعلق بالكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات القدرات كشرط للقبول بها للعام الجامعي 2024-2025، تشمل القائمة ما يلي:

1. كليات الفنون التطبيقية:

- جامعة حلوان

- جامعة دمياط

- جامعة بنها

- جامعة بني سويف

- جامعة طنطا

2. كليات التربية الرياضية:

- بنين وبنات

3. كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية:

- جامعة حلوان، فرع الزمالك

4. كلية التربية الفنية:

- جامعة المنيا

5. كليات الفنون الجميلة:

- فنون:

- جامعة حلوان

- جامعة الإسكندرية

- جامعة المنيا

- جامعة جنوب الوادي

- جامعة المنصورة

- جامعة أسيوط

- جامعة الأقصر

- عمارة:

- جامعة حلوان

- جامعة الإسكندرية

- جامعة المنيا

- جامعة المنصورة

- جامعة أسيوط

تعتبر هذه الخطوة من قبل وزارة التعليم العالي فرصة مهمة للطلاب لضمان تقديمهم في الكليات التي يرغبون بها، حيث توفر لهم الوقت الكافي للتجهيز والالتحاق بالاختبارات دون ضغوط زمنية إضافية.

من الضروري أن يستفيد الطلاب من هذه الفرصة ويكملوا إجراءاتهم في الوقت المحدد لتفادي أي تأخير قد يؤثر على فرصهم في القبول بالبرامج الأكاديمية التي يرغبون بها.