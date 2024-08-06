وزير الخارجية: لا بديل عن الأونروا وكل الدعم والتأييد لها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 12:32 مساءً - أكد وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، أنه لا بديل عن الأونروا، والتي أنشأت أساسا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم اللاجئين.

جاء ذلك خلال عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات مع وزير خارجية لبنان عبدالله بوحبيب.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مشترك، أن كل الدعم والتأييد لوكالة الأونروا، وكانت المباحثات اليوم بمثابة فرصة مهمة لتأكيد أهمية وحيوية العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين مصر ولبنان، وأشكركم على زيارتكم للقاهرة، وأتطلع باستمرار التنسيق الوثيق معكم في الفترة القادمة، ونتطلع قريبا إلى زيارتكم فى بلدنا الثانية لبنان ببيروت”.

وتابع وزير الخارجية، تؤكد مصر تضامنها مع مؤسسات الدولة اللبنانية وأهمية دعمها بكل السبل وتستمر مصر للعمل على الإلزام بضبط النفس وتجنب وضع منطقتنا إلى حرب شاملة، إلى جانب إدانتنا ورفضنا الكامل لسياسة الاغتيالات السياسية وإدانة استهداف الدول، ومثل هذه السياسات التصعيدية لن تؤدي إلا لمزيد من العنف وسفك دماء الأبرياء في المنطقة”.