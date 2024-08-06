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وزير الخارجية يبحث مع نظيره اللبناني مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وتأثيراتها الإقليمية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 12:32 مساءً - عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات مع وزير خارجية لبنان عبدالله بوحبيب.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة مدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد، في بيان، إن جلسة المباحثات تناولت المستجدات المتصلة بالأزمة في قطاع غزة، وتداعياتها على الوضع في لبنان، بالإضافة إلى جهود مصرية حثيثة لاحتواء التصعيد الإقليمي، والحفاظ علي سلامة لبنان وشعبه الشقيق.

 

ويعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات التي تجرى بمقر وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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