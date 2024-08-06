التعليم العالي: مد التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى 12 أغسطس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 12:32 مساءً - وجه الدكتورأيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم لأداء اختبارت القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك حتى يوم الإثنين القادم الموافق 12 أغسطس، حرصًا على مصالح أبنائنا الطلاب.