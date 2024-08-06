أكاديمية المتحدة للإعلام توقع برتوكول تعاون مع أكاديمية الفنون المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 12:32 مساءً - وقعت أكاديمية المتحدة للإعلام، اليوم الثلاثاء، برتوكول تعاون مع أكاديمية الفنون المصرية وذلك بمقر أكاديمية المتحدة للإعلام بالقاهرة.

وقع البرتوكول كلا من الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام، والدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، جاء ذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة فى مجالى الإعلام والفنون.

فى البداية، رحبت الدكتورة إيناس عبد الدايم بالمشاركين فى مناسبة مهمة للأوساط الاعلامية والفنية والثقافية فى مصر، مضيفة أن هذا التعاون مثمر فى مجالى الإعلام والفنون.

وأضافت الدكتورة إيناس عبد الدايم: "اجتمعنا اليوم لبناء جسور من التفاهم والتعاون المشترك برؤية ترتكز على دعائم الدولة والابتكار، نود أن تكون شاركتنا هذه من شأنها أن تفتح آفاق جديدة للابداع والتميز، أهم دعائم البرتوكول تبادل الخبرات المتنوعة والعميقة بين الأكاديميتين لتسليط الضوء على المواهب الشابة، أكاديمية المتحدة للإعلام ستطلق برنامج المحاور التليفزيونى المحترف"، موجهة الشكر لكل من جعل الحلم حقيقة.

تعتبر أكاديمية المتحدة للإعلام أحدث الكيانات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية في مجال التدريب والتطوير الإعلامي، ضمن رؤية الشركة لتطوير الكفاءات البشرية والاستثمار في التعليم المستمر، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال الإعلام، ويضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار في خدماتها الإعلامية.