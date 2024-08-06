نائب وزير المالية: التهرب الضريبي وعدم حصر الاقتصاد غير الرسمي يؤثر بشكل كبير علي الاقتصاد المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 12:32 مساءً - قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أوضح أن التهرب الضريبي وعدم حصر الاقتصاد غير الرسمي يؤثر بشكل كبير علي الاقتصاد المصري والسوق الموازي جزء مرئي والاخر غير مرئي وهذا ايضا يوثر بشكل كبير علي الاقتصاد ويسبب مشاكل كبيرة ويمنع الدولة من القيام بدورها والعمل علي ضم السوق الموازي وهذا سيحقق عوائد اقتصادية تفوق الوصف

واوضح إن المشروعات الصغيرة أيضا من أهم المحاور التي تعمل عليها وزارة خاصة أنها هامة جدا لزيادة الاستثمار والإنتاج ولكن هناك جزء كبير من المشروعات الصغيرة غير محصورة لدي مصلحة الضرائب وهذا ما سنعمل علي تحقيقه

وتابع نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن وثيقة السياسة الضريبية في شكلها النهائي يتم مراجعتها ويتم النظر في احسن الأمور الموجودة في البلاد المختلفة ليتم تطبيقه في مصر وسيتم الإعلان عنها قبل نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي

وتابع ليس هناك نية لإضافة ضرائب واعباء ضريبية أخري ولكن المهمة الان في البحث عن المتهرب وإلزامه بسداد الضرائب ولكن الملتزم لم يكن عليه أعباء إضافية