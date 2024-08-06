نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التربية والتعليم يكرم عدد من الأوائل بنتيجة الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يكرم وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، عشر طلاب من قائمة الأوائل، حيث يحضر المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، الطالب الأول والأول مكرر من كل شعبة ادبية وعلمية علوم ورياضة ودمج.

ويقوم وزير التعليم بتسليمهم شهادات تقدير تقديرا لتفوقهم العلمي.

وينطلق بعد قليل، المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، بالمدينة التعليمية، لإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

ويعلن وزير التعليم خلال المؤتمر تفاصيل النتيجه، والاحصائيات الخاصة بكل شعبه وكل مادة بالإضافة إلي شرائح المجاميع، وتفاصيل تقديم طلبات التظلمات من النتائج وموعد امتحانات الدور الثانى.

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، نتيجة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بنسبة نجاح بلغت ٨١.٣ ٪؜.

وأعلنت الوزارة، قائمة أوائل الثانوية العامة، بعدد 38 طالب وطالبة بالشعب الثلاثة وطلاب الدمج وطلاب المكفوفين وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وحصلت الأول على الشعبة العلمي علوم 404.5، والأول في شعبة علمي رياضة حصل على 405.5، وحصل الأول في شعبة ادبي على 394.5، والأول علمي علوم في مدارس المتفوقين حصل على 666.98 درجة، والأول علمي رياضة 671.91 درجه بمدارس المتفوقين، والاول مكفوفين حصل على 392 درجة، والأول دمج شعبة علمي علوم حصل على 396 درجه، وشعبة علمي رياضة دمج حصل على 394 درجة، والشعبة الأدبية دمج حصل على 407.