نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 بدرجات المواد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفعت معدلات البحث عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد إعلان النتائج رسميًا اليوم خلال المؤتمر الصحفي، والذي عقد بعد اعتمادها رسميًا يوم أمس الإثنين.

تم الكشف أسماء الأوائل في الشعب المختلفة: علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي، ومن المقرر تقديم تفاصيل حول النتائج في مؤتمر وزير التعليم اليوم.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024

1. **زيارة الموقع الرسمي:** يمكن للطلاب الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم بعد إعلان النتائج رسميًا عبر المؤتمر الصحفي.





2. **اختيار أيقونة النتائج:** من الصفحة الرئيسية، يتم اختيار أيقونة نتائج الامتحانات.

3. **إدخال البيانات:** يجب على الطلاب إدخال بياناتهم المطلوبة، بما في ذلك الاسم ورقم الجلوس.

4. **الاستعلام عن النتيجة:** بعد إدخال البيانات، يمكن الضغط على أيقونة الاستعلام لعرض نتيجة الثانوية العامة 2024.

5. **ظهور النتيجة:** سيتم عرض النتيجة للطلاب فور إعلانها رسميًا.

نسب النجاح في الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نسب النجاح في 9 مواد، والتي جاءت كالتالي:

- **مادة الكيمياء:** أكثر من 92%.

- **مادة الجغرافيا:** أكثر من 92%.

- **مادة اللغة الأجنبية الأولى:** 96.25%.

- **مادة علم النفس والاجتماع:** 92%.

- **مادة اللغة العربية:** 96.62%.

- **مادة اللغة الأجنبية الثانية:** 97.88%.

- **مادة الفيزياء:** 94.21%.

- **مادة الأحياء:** 91%.

- **مادة التاريخ:** 96.43%.

رابط الحصول على النتيجة

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم، والذي سيتم نشره بعد المؤتمر الصحفي.

يمكنكم متابعة المؤتمر مباشرة لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بالنتائج وأسماء الأوائل.