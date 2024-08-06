نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- موعد تنسيق المرحلة الأولى 2024 ومؤشرات القبول في الجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر موعد تنسيق المرحلة الأولى 2024 محرك البحث "جوجل" بالتزامن مع المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبداللطيف، لإعلان نتيجة الثانوية العامة رسميًا.

ينتظر الطلاب بفارغ الصبر تفاصيل موعد بدء تنسيق الجامعات، الذي سيتحدد بعد استلام مكتب التنسيق لنتيجة الثانوية العامة 2024.

موعد تنسيق المرحلة الأولى 2024

من المتوقع أن تبدأ أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات لموسم تنسيق الجامعات 2024 بعد استلام مكتب التنسيق لنتيجة الثانوية العامة 2024 من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وسيتم البدء في إعداد شرائح المجموع التكراري للطلاب وإعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى، الذي من المتوقع أن ينطلق بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة.

اختبارات القبول بالجامعات والمعاهد

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات بلغ 65 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي الجديد 2024/2025.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2024

بناءً على نتائج العام السابق، جاءت مؤشرات تنسيق الجامعات 2024 كالتالي:

- **كلية الطب:** 91.34%

- **كلية طب الأسنان:** 90.79%

- **كلية علاج طبيعي:** 90.12%

- **كلية الصيدلة:** 89.51%

- **كلية الاقتصاد والعلوم السياسية:** 86.46%

- **كليات الألسن:** 84.51%

- **كلية الإعلام:** 83.65%

- **كلية الآثار:** 80.73%

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم: [نتيجة الثانوية العامة](http://thanwya.emis.gov.eg/).