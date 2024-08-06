مصر تتصدر أعداد المشاركات في جائزة ”الشارقة للاتصال الحكومي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 01:28 مساءً - أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن "جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2024" شهدت تزايدا في أعداد المشاركات في دورتها الحادية عشرة تخطى الأعوام السابقة حيث بلغت 3.815 مشاركة عربية وعالمية بنسبة زيادة 230% عن العام السابق وبإجمالي 1.129 ملف مقبول.

وتصدرت مصر أعداد المشاركات من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة تلتها السعودية والأردن والبحرين ولبنان والكويت ونيجيريا وعمان والسودان وغيرها من الدول.

وعكست المشاركات التي تنتمي لـ 44 دولة سرعة انتشار الجائزة على النطاق العالمي بعد أن رسخت في دورتها الحالية روح المنافسة العالمية بفتح باب التقديم لجميع دول العالم على كافة فئاتها.

وتصدرت فئة "أفضل محتوى اتصالي وإعلامي" عدد الملفات وذلك بـ 204 ملفات تبعها فئة "أفضل ممارسة اتصالية وإنسانية لدعم المسؤولية الاجتماعية" وذلك بـ 169 ملفا بينما استقطبت الفئة الجديدة "صانعي المحتوى الرقمي الهادف" التي تضم جائزتين: جائزة الأقل من 18 عاما وجائزة الأكثر من 18 عاما إقبالا واهتماما وذلك بـ 128 ملفا كما كان لفئة "أفضل عمل اتصالي يستهدف الأطفال واليافعين" نصيب كبير من الملفات حيث تم تقديم 115 ملفا لها وفئة "أفضل استراتيجية لاتصال الأزمات" التي استقبلت 83 ملفا.

وكشف المكتب عن موعد الإعلان عن المرشحين للقائمة القصيرة لجائزة الشارقة وذلك يوم 22 أغسطس الجاري بعد فرز اللجنة العليا لتحكيم الجائزة للملفات المستقبلة مشيرا إلى أن فئات الجائزة شهدت تحديثات لهذا العام حيث بلغ العدد الإجمالي لفئاتها 22 فئة من بينها 13 فئة للتقديم المباشر تستهدف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأفراد.

من جهته.. قال مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق سعيد علاي: "إن الإقبال المتزايد على المشاركة في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي يعكس مكانة الجائزة على المستويين الإقليمي والدولي ويجسد رؤيتنا في النهوض بصناعة الاتصال وتكريم رواده وأبرز نماذجه فنحن اليوم فخورون بحجم المشاركات وعدد الدول التي جاءت منها مما يؤكد دور إمارة الشارقة في تطوير قطاع الاتصال في المنطقة والعالم ويعزز مساهمة الاتصال لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".

وتشمل فئات التقديم المباشر ثلاث جوائز مخصصة للهيئات الحكومية وهي "جائزة أفضل منظومة اتصال متكاملة" و"جائزة أفضل حملات للهوية الثقافية واللغة العربية" و"جائزة أفضل اتصال يستهدف الشباب" وهي مقسمة إلى فرعين: جائزة "أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب" وجائزة "أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب".

كما يضم التقديم المباشر 6 فئات يتم منحها للجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص حيث سيتم اختيار فائزين اثنين أحدهما من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والآخر من القطاع الخاص وتشمل هذه الفئات جائزة "أفضل استراتيجية لاتصال الأزمات" وجائزة "أفضل اتصال بتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع" وجائزة "أفضل محتوى اتصالي وإعلامي" وجائزة "أفضل ممارسات اتصالية وإنسانية لدعم المسؤولية الاجتماعية" إلى جانب جائزة "أفضل استثمار في القوة الناعمة لدعم برامج الاتصال" وجائزة "أفضل عمل اتصالي يستهدف الأطفال واليافعين".

ويشمل قطاع الجوائز الفردية جائزة "أفضل مبادرة شبابية في الاتصال" وجائزة "أفضل متحدث رسمي يعمل في جهة حكومية" وجائزة "أفضل بحث في علوم الاتصال" وجائزة "صانعي المحتوى الرقمي الهادف" التي تنقسم إلى فرعين صانع المحتوى من الفئة العمرية أقل من 18عاما والفئة العمرية أكثر من 18 عاما.