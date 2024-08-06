التعليم: 86.9% نسبة النجاح بمدارس الثانوى العام عربى و88.6% بالرسمى لغات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 01:33 مساءً - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن النسبة المئوية للنجاح بـالثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 حسب نوعية المدارس، إذ بلغت النسبة المئوية للنجاح بالثانوي العام عربى 86.9%، والرسمي لغات 88.6%، والخاص معان 93.0%، والمدارس الخاصة بمصروفات 74.3%، والمدارس الخاصة لغات 91.8%، ومنازل وخدمات 56.2%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف لإعلان تفاصيل ونسب النجاح وشرائح المجاميع بنتيجة الثانوية العامة 2024، وذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات ورئيس امتحانات الثانوية العامة 2024، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وعدد من قيادات الوزارة، بالإضافة إلى حضور أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024.

واستعرض الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات ورئيس امتحانات الثانوية العامة، نتائج امتحانات الثانوية العامة 2024، خلال مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2024، موضحا أنه تقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، 729 ألف طالب وطالبة نجح منهم 590 ألف طالب وطالبة و992 بنسبة 81.3%.