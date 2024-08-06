ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة المكرمين اليوم بالمؤتمر الصحفي

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أحمد جودة - القاهرة - كرمت وزارة التربية والتعليم عدد من أوائل الثانوية العامة في المؤتمر الصحفي الذي انعقد لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة منذ قليل.

وننشر أسماء الأوائل المكرمين اليوم والشعب، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2024.

أوائل علمي علوم المكرمين

- ندى رمضان عبد الونيس

- رؤى أحمد محمد مدبولي

- إياد يحيى حسن

أوائل علمي رياضة المكرمين

- محمد هاني سعيد

- محمد أحمد محمد الحسيني

- محمد شريف محمد الأمير

أوائل أدبي المكرمين

- ملك عبد السيد بيومي

- ندى أحمد حسن

- حبيبة محمود إبراهيم

المكفوفين

سماء سمير أحمد علي

دمج (علوم): أحمد محمد النوبي

دمج (أدبي): حبيبة أحمد عبد السميع



أوائل STEM المكرمين

- مصطفى أسامة مصطفى (رياضيات).

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نسب فئات المجموع بنتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2024، وجاء كالتالي:

- من 95% إلى أقل من 100%:0.66%

- من 90% إلى أقل من 95%: 5.57%

- من 85% لأقل من 90%: 9.84%

- من 80% لأقل من 85%: 11.83%

- من 75% لأقل من 80%: 13.52%

- من 70% لأقل من 75%: 14.51%

- من 65% لأقل من 70%: 14.70%

- من 60% لأقل من 65%: 13.32%

- من 55% لأقل من 60%: 10.31%

- من 50% لأقل من 55%: 6.06%



وجاءت الاحصائيات كالتالي

- عدد المتقدمين بامتحانات الثانوية العامة 729835 طالب وطالبة وحضر منهم 726648 ونجح منهم 590992 وعدد طلاب الدور الثاني 96984.



ـ وجاءت نسبة النجاح للبنين 84.7% والبنات 78.7% الاجمالي في نسبة النجاح 81.3.



ـ وجاءت نوعية المدارس في مدارس الثانوية العامة 86.9%، الرسمي لغات 88.6%، مدارس خاصة 74.3% مدارس خاصة لغات 91.5%، منازل وخدمات 56.2%.

ـ وجاءت نسبة الشعبة العلمية علوم 80.64%، الشعبة العلمية رياضة 86.36% والشعبة الادبية 80.27%.



وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بنسبة نجاح بلغت ٨١.٣ ٪؜.