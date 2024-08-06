وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع انتظام سير العمل في "حلوان لمحركات الديزل"

استمراراً لسلسة الجولات التفقدية التي يحرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على القيام بها للشركات والوحدات التابعة للوزارة؛ تفقد السيد الوزير شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي)، يرافقه عدد من المسئولين بوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

حيث تفقد الوزير "محمد صلاح" خطوط الإنتاج داخل شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) والتي تعمل في مجالات إنتاج محركات الديزل المجهزة لكافة الأغراض الصناعية والزراعية ووحدات توليد الكهرباء بقدرات مختلفة وسبائك كراسي المحاور بأنواعها، كما قام السيد الوزير بالمرور على المخازن التابعة للشركة للتأكيد على قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الشهرية والسنوية مع التأكيد على نظافة وترتيب الوحدات والخلايا التخزينية.

وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي بالإطلاع على ما إستعرضه السيد رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع 909 الحربي) وكذا عدد من المسئولين بالشركة؛ من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج والمؤشرات الخاصة بالأداء وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات التي يتم تنفيذها، وتابع السيد الوزير مدى إلتزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وإلتزامهم بإرتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مؤكداً على حرص الوزارة لتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة.

وحرص السيد الوزير على التحدث مباشرةً مع العاملين في "حلوان لمحركات الديزل"، مستفسراً من أطقم العمل المختلفة المتواجدة بخطوط الإنتاج عن مقترحاتهم لتطوير الأداء وتحسين معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة وزيادة حجم المبيعات كما استمع لمطالبهم وتطلعاتهم لتحسين بيئة العمل وحياتهم المعيشية، مشجعاً العاملين على إرسال المقترحات والشكاوى الخاصة بهم عبر تطبيق "واتس اب" على رقم الموبايل المخصص لذلك - والذي سبق الإعلان عنه- وكذا الصفحة الرسمية لوزارة الإنتاج الحربي على تطبيق "فيسبوك"، مؤكداً على أن المرحلة المقبلة هي مرحلة استكمال لمسيرة الإنتاج والبناء والتنمية وهو ما سيتحقق بالمزيد من العمل الدؤوب والاهتمام بمجال البحوث والتطوير لزيادة الإنتاجية.

بدوره أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على أن السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي أعرب عن حرصه على الزيارات الميدانية للجهات التابعة للوقوف على مدى انتظام سير العمل على أرض الواقع والاطمئنان بنفسه على جودة العملية الإنتاجية بها ومتابعة ما تم من إجراءات لتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بخصوص موضوع أو مشروع معين منوطة (الشركة/الوحدة) بتنفيذه، مضيفاً أن الوزير "محمد صلاح" شدد خلال الجولة التفقدية للشركة (مصنع 909 الحربي) على ضرورة استغلال الطاقات المتاحة بخطوط الإنتاج لزيادة معدلات الإنتاج من محركات الديزل، كما أكد على ضرورة تنفيذ تعليمات الصيانة الدورية للماكينات لتحقيق أقصى استفادة من تشغيلها.