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ضبط قرابة مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالفيوم بقصد الإتجار

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 02:34 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة –له معلومات جنائية) بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية بأرض فضاء بمحيط منزله ، وبحوزته (950 ألف قطعة ألعاب نارية  - كمية من المواد والأدوات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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