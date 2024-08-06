نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر بالأرقام.. مخالفات وحالات إلغاء امتحانات الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مخالفات وحالات إلغاء امتحانات الثانوية العامة 2024، موضحا أن نتيجة التحقيقات التى تلقتها الوزارة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة 2024، تضمنت 1061 طالب، وعلى رأس المحافظات التي بها مخالفات تخص الطلبة الدقهلية 358 طالب - الجيزة 100 طالب - القاهرة 69 طالب - الاسكندرية 61 طالب - الشرقية 58 طالب وتم إلغاء جميع الامتحانات لعدد 65 طالب لمدة عامين مع الاحالة للنيابة العامة، كما تم الغاء جميع الامتحانات لعدد 191 طالب لمدة عام واحد مع الاحالة للنيابة العامة وتم الغاء امتحان لعدد 24 طالب لمدة عامين، والغاء امتحان لعدد 28 طلاب لمدة عام واحد وتم الغاء امتحان عدد 169 طالب في مادة واحدة مع السماح لهم بدخول امتحان الدور الثاني مع الإحالة للنيابة العامة، والغاء امتحان عدد 28 طالب في مادة واحدة مع السماح لهم بدخول امتحان الدور الثاني

احالة المواضيع لتقدير اللجنة الخاصة لعدد 24 طالب.

. إحالة للتعليم الثانوي لعدد 4 طلاب.

. تم احالة عدد 14 طلاب للعرض على مشرف تقدير المادة

. تم السماح بدخول الامتحان للدور الثاني لعدد 9 طالب فقط بالدرجة الفعلية

عدم الاعتداد بإجابات الطلاب في المادة لعدد 3 طالب.

الاعتداد بإجابات الطلاب في الورقة الامتحانيه البابل شيت لعدد 5 طالب

منح الطلاب درجة تعادل متوسط الدرجات الحاصل عليها بباقى المواد لعدد 1 طالب

صحة انتساب البابل شيت لعدد 15 طالب

. تم حفظ المخالفات لعدد 100 طالب

وشددت الوزارة على أنه تم إحالة 425 طالبا إلى النياية العامة.

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